Массимилиано Аллегри: Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эры

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

«Реал» здорово оборонялся, поэтому нашим нападающим было непросто пробраться к чужим воротам. Мы провели замечательный первый тайм - все игроки, но после второго пропущенного гола нам, конечно, стоило бы не выпадать из игры.

На самом-то деле при счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Надо досконально изучить, когда ускорять игру, а когда - тормозить ее.

Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эры. Буффон и Бардзальи останутся с нами и в следующем году, они еще могут многое нам дать. Конечно, команде еще надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры.

После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать снова в следующем году», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.