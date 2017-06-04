Массимилиано Аллегри: Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эры
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.
«Реал» здорово оборонялся, поэтому нашим
нападающим было непросто пробраться к чужим воротам. Мы провели замечательный
первый тайм - все игроки, но после второго пропущенного гола нам, конечно,
стоило бы не выпадать из игры.
На самом-то деле при счете 1:2 мы даже создали несколько
моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы
реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Надо
досконально изучить, когда ускорять игру, а когда - тормозить ее.
Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец
какой-то эры. Буффон и Бардзальи останутся с нами и в следующем году, они еще
могут многое нам дать. Конечно, команде еще надо развиваться, чтобы выйти на
более высокий уровень в плане техники игры.
После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать снова в следующем году», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция