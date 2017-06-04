Зинедин Зидан: Сезон получился выдающимся, о лучшем и мечтать нельзя

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Сезон получился выдающимся. О лучшем и мечтать нельзя. Мы выиграли чемпионат в последнем туре, два раза подряд сыграли в финале Лиги чемпионов, что очень непросто.

У нас был достойный соперник. Первый тайм был трудным, но во втором мы показали свой класс. Мы оказывали гораздо больше давления и физически превосходили соперника

Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что каждый был важным звеном в этом сезоне. Каждый внес свой вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех.», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.