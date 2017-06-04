Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил награду лучшему игроку финального матча Лиги чемпионов нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «Красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, главным тренером которых был Фергюсон.

VIDEO: Cristiano Ronaldo receives man of match award from old boss Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/lHiMvh4LJn — Rob Harris (@RobHarris) 3 июня 2017 г.

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. 32-летний форвард оформил дубль, а его второй мяч стал для него 600-м в карьере. Кроме того, португальский форвард стал первым в истории футбола игроком, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов.

Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.