Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил награду лучшему игроку финального матча Лиги чемпионов нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «Красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, главным тренером которых был Фергюсон.

VIDEO: Cristiano Ronaldo receives man of match award from old boss Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/lHiMvh4LJn