Зинедин Зидан: Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Бесспорно, это великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а мы это сделали. Сегодня исторический день для всей мадридской семьи - для игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет еще более трудным. Придется пахать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов, а сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим.

Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я просто счастлив. Такое ощущение, что вот-вот пущусь в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно вдоволь насладиться тем, чего мы добились», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.