В результате давки в Турине пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянии

В фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов произошла массовая давка из-за взрыва петарды, сообщает Football Italia.

По последним данным, более 600 болельщиков пострадали, пять человек находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок. Также сообщается, что до сих пор не удается найти трехлетнего ребенка, потерявшегося в толпе.

20 тысяч человек наблюдали за матчем на больших экранах, после третьего забитого мяча произошло несколько взрывов петард. Люди в панике начали разбегаться, что привело к давке

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.