В результате давки в Турине пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянии
В фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов
произошла массовая давка из-за взрыва петарды, сообщает Football Italia.
По последним данным, более 600 болельщиков пострадали, пять человек находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок. Также сообщается, что до сих пор не удается найти трехлетнего ребенка, потерявшегося в толпе.
20 тысяч человек наблюдали за матчем на больших экранах, после третьего забитого мяча произошло несколько взрывов петард. Люди в панике начали разбегаться, что привело к давке
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция