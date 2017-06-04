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Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитниками

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Хоккейный клуб ЦСКА пополнился двумя молодыми защитниками, в систему армейцев перешли Егор Цветков и Константин Беркутов.

21-летний Цветков в минувшем сезоне провел 32 игры за ХК «Рязань» в ВХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при 16 минутах штрафа и показателе полезности «-4».

19-летний Беркутов в сезоне 2016/17 выступал за «Мамонтов Югры» в МХЛ. В 40 матчах Константин набрал 5 (2+3) очков при 43 минутах штрафа и показателе полезности «+20».

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