Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитниками
Хоккейный клуб ЦСКА пополнился двумя молодыми защитниками, в
систему армейцев перешли Егор Цветков и Константин Беркутов.
21-летний Цветков в минувшем сезоне провел 32 игры за ХК
«Рязань» в ВХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка при 16 минутах штрафа и
показателе полезности «-4».
19-летний Беркутов в сезоне 2016/17 выступал за «Мамонтов
Югры» в МХЛ. В 40 матчах Константин набрал 5 (2+3) очков при 43 минутах штрафа
и показателе полезности «+20».
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