EA Sports опубликовала команду сезона лиги 1 в FIFA 17
Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона чемпионата Франции, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.
Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в лиге 1.
Лучшими же в TOTS (Team of the Season) стали Тиаго Силва, Эдинсон Кавани (оба – «Пари Сен-Жермен») и Александр Ляказетт («Лион»).
Команда сезона чемпионата Франции в FIFA 17Фото: EA Sports
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