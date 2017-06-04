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EA Sports опубликовала команду сезона лиги 1 в FIFA 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Канадская компания-разработчик спортивных игр EA Sports назвала команду сезона чемпионата Франции, игроками которой можно сыграть в режиме Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA 17.

Команда сезона включила в себя лучших игроков текущего футбольного сезона, выступающих в лиге 1.

Лучшими же в TOTS (Team of the Season) стали Тиаго Силва, Эдинсон Кавани (оба – «Пари Сен-Жермен») и Александр Ляказетт («Лион»).

Команда сезона чемпионата Франции в FIFA 17
Команда сезона чемпионата Франции в FIFA 17Фото: EA Sports

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