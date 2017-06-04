«Анжи» расстался с девятью футболистами, еще двое под вопросом

Футбольный клуб «Анжи» расстался сразу с девятью футболистам, сообщает официальный сайт махачкалинцев.

Клуб расстался с пятью полузащитниками - Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком.

К тому же «Анжи» покинули арендованные футболисты. Это голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.

Также завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и по этому поводу ведутся переговоры.