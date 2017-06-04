«Анжи» расстался с девятью футболистами, еще двое под вопросом
Футбольный клуб «Анжи» расстался сразу с девятью
футболистам, сообщает официальный сайт махачкалинцев.
Клуб расстался с пятью полузащитниками - Святославом
Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием
Щербаком.
К тому же «Анжи» покинули арендованные футболисты. Это
голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид
Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.
Также завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и
Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними
и по этому поводу ведутся переговоры.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически