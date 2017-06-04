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Футболисты «Анжи» на сборах в Словении сыграют шесть матчей

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Футболисты «Анжи» 21 июня отправятся на сбор в Словению, где проведут шесть матчей, сообщает официальный сайт махачкалинцев.

20 июня в Москве футболистам предстоит пройти медосмотр, а на следующий день подопечные Александра Григоряна возьмут курс на Словению, в город Чатеж-на-Сави, где с 21 июня по 6 июля пройдет сбор. Команда расположится в отеле «Terme Catez».

На словенском сборе «Анжи» планирует провести шесть контрольных матчей. В числе возможных соперников — румынские клубы «Динамо» (Бухарест), «ЧФР» (Клуж), «Астра» (Джурджу), сербский «Чукарички» (Белград), словацкая «Жилина» (Жилина) и хорватский «Хайдук» (Сплит).

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