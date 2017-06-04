Футболисты «Анжи» на сборах в Словении сыграют шесть матчей
Футболисты «Анжи» 21 июня отправятся на сбор в Словению, где
проведут шесть матчей, сообщает официальный сайт махачкалинцев.
20 июня в Москве футболистам предстоит пройти медосмотр, а
на следующий день подопечные Александра Григоряна возьмут курс на Словению, в
город Чатеж-на-Сави, где с 21 июня по 6 июля пройдет сбор. Команда расположится
в отеле «Terme Catez».
На словенском сборе «Анжи» планирует провести шесть
контрольных матчей. В числе возможных соперников — румынские клубы «Динамо»
(Бухарест), «ЧФР» (Клуж), «Астра» (Джурджу), сербский «Чукарички» (Белград),
словацкая «Жилина» (Жилина) и хорватский «Хайдук» (Сплит).
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