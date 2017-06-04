В «Академии единоборств» Челябинска прошел семинар по техникам джиу-джитсу
В челябинской «Академии единоборств», что на стадионе им.
Елесиной, прошел открытый семинар по традиционным техникам джиу-джитсу,
сообщает Znak.com.
Изучить древние приtмы этого многогранного боевого искусства
пришли не только практикующие джиу-джитсу, но и поклонники филиппинского
арниса, и спортсмены, занимающиеся грэпплингом и ММА, и самбисты, и поклонники
хапкидо, и специалисты по современным европейским системам самообороны.
Провел семинар известный уфимский мастер боевых искусств
Ильясом Абузаровым.
«Сейчас перед нами стоит задача совместить технику
спортивного джиу-джитсу, которое пропагандирует российская Федерация
джиу-джитсу, с техниками старых традиционных школ. Пока у нас получается.
Думаю, такой симбиоз на данном этапе очень интересен. Я считаю, что стили,
утратившие связь с традиционными школами, идут по пути вырождения. Например,
тхэквондо. Хоть это и олимпийский вид спорта, свой практический смысл он уже
утратил.
Я тренирую ребят из
кадетского класса, детская морская пехота, и я даю им прикладные техники. Если
смотреть через призму государственной молодёжной политики… Насколько нужны
олимпийские чемпионы — знак вопроса, а здоровые сильные молодые люди, знающие
прикладную самооборону, обязательно нужны стране для службы в полиции, армии,
других силовых структурах. Таков мой взгляд на подготовку молодёжи, в том числе
и с точки зрения освоения приёмов рукопашного боя. Дети, выбравшие службу
Родине как свой путь, поступившие в кадетские классы, должны быть как следует
подготовлены к дальнейшей службе в силовых структурах», - рассказал Абузаров.