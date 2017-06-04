В «Академии единоборств» Челябинска прошел семинар по техникам джиу-джитсу

В челябинской «Академии единоборств», что на стадионе им. Елесиной, прошел открытый семинар по традиционным техникам джиу-джитсу, сообщает Znak.com.

Изучить древние приtмы этого многогранного боевого искусства пришли не только практикующие джиу-джитсу, но и поклонники филиппинского арниса, и спортсмены, занимающиеся грэпплингом и ММА, и самбисты, и поклонники хапкидо, и специалисты по современным европейским системам самообороны.

Провел семинар известный уфимский мастер боевых искусств Ильясом Абузаровым.

«Сейчас перед нами стоит задача совместить технику спортивного джиу-джитсу, которое пропагандирует российская Федерация джиу-джитсу, с техниками старых традиционных школ. Пока у нас получается. Думаю, такой симбиоз на данном этапе очень интересен. Я считаю, что стили, утратившие связь с традиционными школами, идут по пути вырождения. Например, тхэквондо. Хоть это и олимпийский вид спорта, свой практический смысл он уже утратил.

Я тренирую ребят из кадетского класса, детская морская пехота, и я даю им прикладные техники. Если смотреть через призму государственной молодёжной политики… Насколько нужны олимпийские чемпионы — знак вопроса, а здоровые сильные молодые люди, знающие прикладную самооборону, обязательно нужны стране для службы в полиции, армии, других силовых структурах. Таков мой взгляд на подготовку молодёжи, в том числе и с точки зрения освоения приёмов рукопашного боя. Дети, выбравшие службу Родине как свой путь, поступившие в кадетские классы, должны быть как следует подготовлены к дальнейшей службе в силовых структурах», - рассказал Абузаров.