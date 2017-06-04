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«Зенит» – «Химки». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче серии полуфинал Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

В серии до трех победи счет равный – 2-2. Сначала в Санкт-Петербурге дважды выиграл «Зенит» - 99:95 и 92:89, а потом в Подмосковье дважды викторию праздновали химчане – 97:73 и 73:71.

Напомним, первым финалистом турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в трех матчах краснодарский «Локомотив-Кубань». 

Матч

Зенит - Химки

Место и дата

04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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