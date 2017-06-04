«Зенит» – «Химки». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
В пятом матче серии полуфинал Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит»
сыграет с подмосковными «Химками».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
В серии до трех победи счет равный – 2-2. Сначала в
Санкт-Петербурге дважды выиграл «Зенит» - 99:95 и 92:89, а потом в Подмосковье
дважды викторию праздновали химчане – 97:73 и 73:71.
Напомним, первым финалистом турнира стал московский ЦСКА, обыгравший в трех матчах краснодарский «Локомотив-Кубань».
Матч
Место и дата
04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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