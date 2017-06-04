Манува сразится против Оздемира на турнире UFC 214

читайте также

Корешков сразится против Нжокуани на турнире Bellator 182 Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.

Что? Где? Когда? Гид по турниру UFC 212, на котором подерутся Алдо и Холлоуэй «Советский спорт» составил небольшой гид по этому событию.

No problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал Емельяненко Виталий Минаков без проблем победил Антонио Силву.

Жозе Алдо — Макс Холлоуэй. Прогноз «Советского спорта» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

Главные бои в карьере легендарного бойца ММА Антонио Родриго Ногейры Сегодня, 2-го июня исполняется 41 год легенде смешанных единоборств бразильцу Антонио Родриго Ногейре.

Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко «Советский спорт» – о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.

Лига ACB подписала контракт с бойцом из Бразилии Дилено Лопесом Представитель легчайшего веса Дилено Лопес подписал контракт с лигой ACB. Его рекорд в ММА – 19 побед и три поражения.

Соперником Харитонова на турнире в Китае станет Сокуджу Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против звездного россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).

Александр Шлеменко: Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мной Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил о том, в каком случае готов провести третий бой с американцем Брэндоном Хэлси.

Гога Шаматава: Емельяненко просто нереально крутой и сильный человек Российский боец, победитель Гран-при Prime Selection 2016, чемпион Европы 25-летний Гога Шаматава проведет бой за титул чемпиона мира.

25 секунд, чтобы научить вежливости. Как Шлеменко заставил сдаться Хэлси (видео) Александр Шлеменко за 25 секунд расправился с Брэндоном Хэлси и принял его предложение о третьем бое.

Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментами Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.

Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79 В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.

Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта» 1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.

Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!

Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам мая Месяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца?

«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем Американский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.

Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца? 2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой.