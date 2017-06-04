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Манува сразится против Оздемира на турнире UFC 214

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский боец ММА Волкан Оздемир получил шанс сразиться против второго номера рейтинга полутяжеловесов британцем Джими Манувой.

Бой состоится 30 июля в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 214. Главным событием бойцовского шоу станет реванш между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.

Напомним, что Оздемир за свою карьеру в ММА провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В UFC у него две победы в двух поединках.

Манува выиграл 17 поединков из 19-ти. 

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Сергей Ващенко
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