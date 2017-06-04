Корешков сразится против Нжокуани на турнире Bellator 182
Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.
Его соперником станет Чиди Нжокуани, который ни разу не проигрывал в рамках промоушена. Бойцовское шоу состоится 25 августа.
Напомним, что за свою карьеру в ММА Корешков провел 21 поединок, одержав 19 побед при двух поражениях. Свой последний бой россиянин проиграл Дугласу Лиме и потерял титул чемпиона Bellator.
Нжокуани одержал 17 побед и потерпел четыре поражения за свою карьеру. В последнем поединке он по очкам победил Мелвина Гилларда.
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