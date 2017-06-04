«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

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Пи Кей Саббэн: Я сказал, что мы выиграем третий матч, и я в это верю Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн не сомневается в победе над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Майк Салливан: Мне очень нравится тренировать Гюнцеля Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после второго матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1) прокомментировал результативность форварда Джейка Гюнцеля.

Джейк Гюнцель: Я не могу описать словами, что чувствую в данный момент Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о своей результативности после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1).

Евгений Малкин: Я ехал к другому игроку, но тут на меня прыгнул Суббан Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (4:1) поговорил с форвардом «Пенс» Евгением Малкиным.

Сидни Кросби: Гюнцель просто неудержим Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру своего партнера Джейка Гюнцеля.

Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео) «Пингвины» победили и во втором матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин не только забил гол, но и попал в драку.

Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.

Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла» Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (4:1) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом» Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).

Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросков Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).

Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданно Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.

Сергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснули Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (5:3) поговорил с тренером защитников «Пенс» Сергеем Гончаром.

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