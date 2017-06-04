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«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился. 

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».

НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Третий матч

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы:

Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1). Годро (Уотсон), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1).

Место и дата

04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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