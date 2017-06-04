«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на
домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.
В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился.
В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение»,
ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Третий матч
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы:
Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1). Годро (Уотсон), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1).
Место и дата
04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция