Король Испании посетил раздевалку «Реала» в Кардиффе после финала ЛЧ
Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон
посетил раздевалку мадридского «Реала» после победы над «Ювентусом» (4:1) в
финале Лиги чемпионов.
Он лично поздравил команду и тренера со второй кряду победой в этом турнире.
¡NO TE LO PIERDAS! Juan Carlos I BAJÓ al VESTUARIO para FELICITAR a la PLANTILLA del Real Madrid. #FinalChampionsTotal pic.twitter.com/Vv1UkB6sgd— ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.
«Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов
(до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В
активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996
году.
Напомним, сам король Испании является бывшим спортсменом. В 1972 году он принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене, где занял 15-е место в соревнования по парусному спорту.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция