Король Испании посетил раздевалку «Реала» в Кардиффе после финала ЛЧ

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон посетил раздевалку мадридского «Реала» после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

Он лично поздравил команду и тренера со второй кряду победой в этом турнире.

¡NO TE LO PIERDAS! Juan Carlos I BAJÓ al VESTUARIO para FELICITAR a la PLANTILLA del Real Madrid. #FinalChampionsTotal pic.twitter.com/Vv1UkB6sgd — ChiringuitoChampions (@chirichampions) 3 июня 2017 г.

«Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.

Напомним, сам король Испании является бывшим спортсменом. В 1972 году он принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене, где занял 15-е место в соревнования по парусному спорту.