Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл5 : 1Питтсбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Король Испании посетил раздевалку «Реала» в Кардиффе после финала ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Король Испании Хуан Карлос I де Бурбон посетил раздевалку мадридского «Реала» после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

Он лично поздравил команду и тренера со второй кряду победой в этом турнире.

«Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.

Напомним, сам король Испании является бывшим спортсменом. В 1972 году он принимал участие в Олимпийских играх в Мюнхене, где занял 15-е место в соревнования по парусному спорту.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В результате давки в Турине пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянииВ фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов произошла массовая давка из-за взрыва петарды, сообщает Football Italia.Зинедин Зидан: Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионовБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил награду лучшему игроку финального матча Лиги чемпионов нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Что проиграл Рамос, победив «Юве» - Алексей Андронов о финале Лиги чемпионовЧто проиграл Рамос, победив «Юве» - Алексей Андронов о финале Лиги чемпионовОбозреватель «Советского спорта» – о финале Лиги чемпионов.Зинедин Зидан: Сезон получился выдающимся, о лучшем и мечтать нельзяГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: это был потрясающий сезонГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги завершившегося сезона.Массимилиано Аллегри: Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эрыГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.Тони Кроос: У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой классПолузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Роналду - «Золотой мяч»! Пять причин, почему «Ювентус» проиграл «Реалу»Роналду - «Золотой мяч»! Пять причин, почему «Ювентус» проиграл «Реалу»Советский спорт» рассказывает о финале Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» разгромно уступил «Реалу» (1:4).Джанлуиджи Буффон: «Реал» заслужил победу своей игрой во втором таймеГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.В Турине из-за взрыва петард произошла давка в фан-зоне «Ювентуса» (видео)В фанатской зоне «Ювентуса» в Турине произошла массовая давка, из-за которой пострадали несколько болельщиков, сообщает Football Italia.Серхио Рамос: У нас состоялось свидание с победойЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Криштиану Роналду: Это один из лучших моментов в моей карьереНападающий мадридского «Реала» поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Гарет Бэйл: Победа в родном городе дарит невероятные ощущенияНападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Короли Европы. «Реал» выиграл Лигу чемпионовКороли Европы. «Реал» выиграл Лигу чемпионовО том, как это было, в репортаже спецкора «Советского спорта» из Кардиффа.Криштиану Роналду – лучший игрок финального матча ЛЧПортугальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».«Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФАФутболисты мадридского «Реала» стали соперником английского «Манчестер Юнайтед» по матчу за Суперкубок УЕФА-2017.Мадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионовМадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионовФутболисты мадридского «Реала» в 12-й раз в своей истории выиграли Лигу чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов).Мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионовМадридский «Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионовФутболисты мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов переиграли «Ювентус» из Турина.Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьереВторой гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьере.
Футбол
Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов
Футбол
Зинедин Зидан: Сезон получился выдающимся, о лучшем и мечтать нельзя
Футбол
Массимилиано Аллегри: Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эры
Футбол
Джанлуиджи Буффон: «Реал» заслужил победу своей игрой во втором тайме
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика