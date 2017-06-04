Футболисты «Динамо» проведут сборы в Болгарии и Австрии

Футболисты московского «Динамо» в среду, 7 июня выйдут из отпуска и проведут два сбора в преддверии старта чемпионата России.

На 8 и 9 июня у бело-голубых намечено обследование, которое пройдет в одном из столичных медицинских центров.

С 10 июня «Динамо» начнет втягивающий короткий сбор в Болгарии, направленный на восстановление и набор кондиций. Поэтому игра будет всего одна – 16 июня, а 17 июня сбор завершится.

21 июня в Австрии москвичи начнут основной ударный сбор, на котором футболисты и получат полную тренировочную нагрузку. При этом запланировано проведение пяти контрольных матчей: 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1 июля и 4 июля. С кем «Динамо» сыграет на болгарском и австрийском сборах будет объявлено дополнительно.