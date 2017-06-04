Футболисты «Динамо» проведут сборы в Болгарии и Австрии
Футболисты московского «Динамо» в среду, 7 июня выйдут из
отпуска и проведут два сбора в преддверии старта чемпионата
России.
На 8 и 9 июня у бело-голубых намечено обследование, которое
пройдет в одном из столичных медицинских центров.
С 10 июня «Динамо» начнет втягивающий короткий сбор в
Болгарии, направленный на восстановление и набор кондиций. Поэтому игра будет
всего одна – 16 июня, а 17 июня сбор завершится.
21 июня в Австрии москвичи начнут основной ударный сбор, на
котором футболисты и получат полную тренировочную нагрузку. При этом
запланировано проведение пяти контрольных матчей: 25 июня, 28 июня, 29 июня, 1
июля и 4 июля. С кем «Динамо» сыграет на болгарском и австрийском сборах будет
объявлено дополнительно.
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