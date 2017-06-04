Адонис Стивенсон нокаутировал Фонфару во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBC (видео)
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис
Стивенсон защитил свой титул в бою с поляком Анджеем Фонфарой.
Стивенсон в первом раунде отправил Фонфару в нокдаун, а во втором тренер поляка остановил избиение своего боксера - технический нокаут.
По традиции, канадец сделал основную ставку на свой коронный удар - левый боковой.
Напомним, в 2014 году соперники встретились впервые, и тогда Адонис в непростом поединке одержал победу по очкам.
Чемпионскими поясами в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF владеет американец Андре Уорд, который 17 июня в Лас-Вегасе проведет второй бой с Сергеем Ковалевым.
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