Адонис Стивенсон нокаутировал Фонфару во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBC (видео)

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон защитил свой титул в бою с поляком Анджеем Фонфарой.

Стивенсон в первом раунде отправил Фонфару в нокдаун, а во втором тренер поляка остановил избиение своего боксера - технический нокаут.

По традиции, канадец сделал основную ставку на свой коронный удар - левый боковой.

Напомним, в 2014 году соперники встретились впервые, и тогда Адонис в непростом поединке одержал победу по очкам.

Чемпионскими поясами в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF владеет американец Андре Уорд, который 17 июня в Лас-Вегасе проведет второй бой с Сергеем Ковалевым.





