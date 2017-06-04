Холлоуэй нокаутировал Алдо и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся турнир UFC 212, в главном поединке которого чемпион организации в полулегком весе бразилец Жозе Алдо провел бой против «временного» чемпиона промоушена в этом дивизионе американца Макса Холлоуэя.

Первый раунд остался за бразильцем, Алдо нанес 20 точных ударов против восьми у американца. Во втором раунде Максу удалось вырвать с небольшим преимуществом 25 точных ударов против 24. В третьем раунде «временному» чемпиону удалось послать Алдо в нокдаун, затем в маунте американец добил некогда лучшего бойца мира — судье пришлось остановить поединок. Макс Холлоуйэ побеждает техническим нокаутом и становится чемпионом UFC в полулегком весе.

Напомним, что следующий турнир под эгидой организации состоится в Окленде (Новая Зеландия) 11 июня. В главном поединке бойцовского шоу Деррик Льюис сразится против Марка Ханта.