Победа «Реала» в ЛЧ и первое поражение «Питтсбурга» в финальной серии Кубка Стэнли. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.
Мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов разгромил «Ювентус».
Лучшим игроком встречи УЕФА по праву признала форварда мадридцев Криштиану Роналду, который оформил дубль.
Вингер испанской команды Гарет Бэйл признался, что победа в родном городе дарит невероятные ощущения.
В результате давки в Турине в фан-зоне «Ювентуса» пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянии.
А в раздевалку к победителям Лиги чемпионов лично поздравить зашел король Испании.
В третьем матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сократил отставание в серии.
«Анжи» расстался с девятью футболистами.
В Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC 212, в главном поединке которого американец Макс Холлоуэй нокаутировал чемпиона в полулегком весе бразильца Жозе Алдо.
EA Sports опубликовала команду сезона чемпионата Франции в FIFA 17.
Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитниками.
Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов
Цитата дня: «Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу» - Зинедин Зидан, главный тренер «Реала».
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