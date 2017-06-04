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Победа «Реала» в ЛЧ и первое поражение «Питтсбурга» в финальной серии Кубка Стэнли. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

Мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов разгромил «Ювентус».

Лучшим игроком встречи УЕФА по праву признала форварда мадридцев Криштиану Роналду, который оформил дубль. 

Вингер испанской команды Гарет Бэйл признался, что победа в родном городе дарит невероятные ощущения. 

В результате давки в Турине в фан-зоне «Ювентуса» пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянии.

А в раздевалку к победителям Лиги чемпионов лично поздравить зашел король Испании.

В третьем матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» и сократил отставание в серии.

«Анжи» расстался с девятью футболистами.

В Рио-де-Жанейро состоялся турнир UFC 212, в главном поединке которого американец Макс Холлоуэй нокаутировал чемпиона в полулегком весе бразильца Жозе Алдо.

EA Sports опубликовала команду сезона чемпионата Франции в FIFA 17.

Хоккейный ЦСКА пополнился двумя защитниками.

Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов

Цитата дня: «Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу» - Зинедин Зидан, главный тренер «Реала».

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