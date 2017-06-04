Альваро Мората: Я не вернусь в Италию, хочу остаться в «Реале»
Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората хотел бы продолжить карьеру в королевском клубе.
- Вернуться в Италию было бы непросто. Так что я точно не вернусь. Хочу остаться в «Реале».
Мне нравится Италия, но мой город – Мадрид, а «Реал» — моя команда. И только потом идет «Ювентус». Но в целом переход зависит не от меня. Сейчас я просто хочу отметить нашу победу в Лиге чемпионов, - заявил Мората.
Напомним, Альваро Мората защищал цвета «Ювентуса» в 2014 - 2016 годах.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция