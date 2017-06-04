Альваро Мората: Я не вернусь в Италию, хочу остаться в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората хотел бы продолжить карьеру в королевском клубе.

- Вернуться в Италию было бы непросто. Так что я точно не вернусь. Хочу остаться в «Реале».

Мне нравится Италия, но мой город – Мадрид, а «Реал» — моя команда. И только потом идет «Ювентус». Но в целом переход зависит не от меня. Сейчас я просто хочу отметить нашу победу в Лиге чемпионов, - заявил Мората.

Напомним, Альваро Мората защищал цвета «Ювентуса» в 2014 - 2016 годах.