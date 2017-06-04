Евгений Малкин: «Питтсбург» был готов к давлению публики, но игра совсем не заладилась

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Нэшвилла».

- Мы много говорили о том, в какой атмосфере будем играть, какие здесь болельщики. Мы были готовы, но игра совсем не задалась. Сегодня мы проиграли по всем статьям. Все команда сыграла неудачно, в том числе я. Нам надо что-то менять, - заявил Малкин.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился.

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».