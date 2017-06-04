Иско: Надеюсь подписать новый контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско надеется продолжить карьеру в королевском клубе.

- Надеюсь в ближайшее время подписать новый контракт с «Реалом». Это лучший клуб в мире. Нельзя найти место для игры и жизни, которое будет лучше, чем мой нынешний клуб, - заявил Иско.

Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до 2018 года.

Напомним, 3 июня королевский клуб обыграл «Ювентус» и защитил титул в Лиге чемпионов.