Рио Фердинанд: Было бы стыдно посмотреть в глаза сыну, если бы я поступил так, как Рамос
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал», когда колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку за фол на капитане мадридцев Серхио Рамосе.
- Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно посмотреть ему в глаза, - заявил Фердинанд, намекая на то, что Рамос симулировал боль.
Напомним, «Реал» обыграл «Ювентус» в Кардиффе со счетом 4:1 и защитил титул в Лиге чемпионов.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция