Рио Фердинанд: Было бы стыдно посмотреть в глаза сыну, если бы я поступил так, как Рамос

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал», когда колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку за фол на капитане мадридцев Серхио Рамосе.

- Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно посмотреть ему в глаза, - заявил Фердинанд, намекая на то, что Рамос симулировал боль.

Напомним, «Реал» обыграл «Ювентус» в Кардиффе со счетом 4:1 и защитил титул в Лиге чемпионов.