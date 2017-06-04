Питер Лавиолетт: Сегодня Ринне сыграл очень надежно. У нас не было в нем сомнений
Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт отметил вклад финского голкипера Пекки Ринне в победу своей команды над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.
- Не было никаких сомнений в том, чтобы Ринне сегодня играл. Это все вы, ребята, нагнетали обстановку (обращаясь в журналистам). Сегодня он сыграл очень надежно, - заявил Лавиолетт.
В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.
В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился.
В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы:
Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1 - бол.). Годро (Уотсон, Йоси), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1 - бол.).
Место и дата
04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция