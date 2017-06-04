Флорентино Перес: Проблем с новым конкрактом Зидана не будет, он выиграл для «Реала» все

Президент «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что главный тренер команды Зинедин Зидан продолжит работу с командой.

- Зидан - человек, которому все «мадридисты» должны быть благодарны. Он за 17 месяцев сделал то, что никто не сможет повторить. Он не подтвердил, что останется в «Реале»?

Он так сказал, чтобы освободиться от излишнего давления. Он говорил, что еще ничего не выиграл, но теперь он выиграл все. Мы будем говорить с Зизу о новом контракте, и никаких проблем не возникнет, - заявил Перес.

Напомним, «Реал» под руководством Зидана в текущем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.