Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл5 : 1Питтсбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Флорентино Перес: Проблем с новым конкрактом Зидана не будет, он выиграл для «Реала» все

Источник:  Football EspanaКомментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что главный тренер команды Зинедин Зидан продолжит работу с командой. 

- Зидан - человек, которому все «мадридисты» должны быть благодарны. Он за 17 месяцев сделал то, что никто не сможет повторить. Он не подтвердил, что останется в «Реале»?

Он так сказал, чтобы освободиться от излишнего давления. Он говорил, что еще ничего не выиграл, но теперь он выиграл все. Мы будем говорить с Зизу о новом контракте, и никаких проблем не возникнет, - заявил Перес.

Напомним, «Реал» под руководством Зидана в текущем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клаудио Маркизио: «Ювентус» заслуживает аплодисментов за проведенный сезон. Время начать все зановоПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвел итоги сезона для своей команды после финала Лиги чемпионов.Рио Фердинанд: Было бы стыдно посмотреть в глаза сыну, если бы я поступил так, как РамосБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал», когда колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку за фол на капитане мадридцев Серхио Рамосе.Иско: Надеюсь подписать новый контракт с «Реалом»Полузащитник мадридского «Реала» Иско надеется продолжить карьеру в королевском клубе.«Скажите, а Роналду вернется?» Что было после финала ЛЧ«Скажите, а Роналду вернется?» Что было после финала ЛЧРепортаж спецкора «Советского спорта» из смешанной зоны после матча «Реала» и «Ювентуса».Альваро Мората: Я не вернусь в Италию, хочу остаться в «Реале»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората хотел бы продолжить карьеру в королевском клубе.Александр Мостовой: В финале «Ювентус» – «Реал» все решили звездыАлександр Мостовой: В финале «Ювентус» – «Реал» все решили звездыЭкс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим впечатлением от финала главного европейского турнира старого света.Победа «Реала» в ЛЧ и первое поражение «Питтсбурга» в финальной серии Кубка Стэнли. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Король Испании посетил раздевалку «Реала» в Кардиффе после финала ЛЧКороль Испании Хуан Карлос I де Бурбон посетил раздевалку мадридского «Реала» после победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.В результате давки в Турине пострадали 600 болельщиков, пропал ребенок и 5 человек в критическом состоянииВ фан-зоне в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов произошла массовая давка из-за взрыва петарды, сообщает Football Italia.Зинедин Зидан: Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубуГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Видео дня: Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионовБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вручил награду лучшему игроку финального матча Лиги чемпионов нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Что проиграл Рамос, победив «Юве» - Алексей Андронов о финале Лиги чемпионовЧто проиграл Рамос, победив «Юве» - Алексей Андронов о финале Лиги чемпионовОбозреватель «Советского спорта» – о финале Лиги чемпионов.Зинедин Зидан: Сезон получился выдающимся, о лучшем и мечтать нельзяГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: Не думаю, что сейчас для «Ювентуса» настал конец какой-то эрыГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.Тони Кроос: У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой классПолузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Роналду - «Золотой мяч»! Пять причин, почему «Ювентус» проиграл «Реалу»Роналду - «Золотой мяч»! Пять причин, почему «Ювентус» проиграл «Реалу»Советский спорт» рассказывает о финале Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» разгромно уступил «Реалу» (1:4).Джанлуиджи Буффон: «Реал» заслужил победу своей игрой во втором таймеГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.В Турине из-за взрыва петард произошла давка в фан-зоне «Ювентуса» (видео)В фанатской зоне «Ювентуса» в Турине произошла массовая давка, из-за которой пострадали несколько болельщиков, сообщает Football Italia.Серхио Рамос: У нас состоялось свидание с победойЗащитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Криштиану Роналду: Это один из лучших моментов в моей карьереНападающий мадридского «Реала» поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
Футбол
Иско: Надеюсь подписать новый контракт с «Реалом»
Хоккей
Евгений Малкин: «Питтсбург» был готов к давлению публики, но игра совсем не заладилась
Футбол
Альваро Мората: Я не вернусь в Италию, хочу остаться в «Реале»
Футбол
Аленичев станет главным тренером «Енисея»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Флорентино Перес
Флорентино Пересвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости