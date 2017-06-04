Флорентино Перес: Проблем с новым конкрактом Зидана не будет, он выиграл для «Реала» все
Президент «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что главный тренер команды Зинедин Зидан продолжит работу с командой.
- Зидан - человек, которому все «мадридисты» должны быть благодарны. Он за 17 месяцев сделал то, что никто не сможет повторить. Он не подтвердил, что останется в «Реале»?
Он так сказал, чтобы освободиться от излишнего давления. Он говорил, что еще ничего не выиграл, но теперь он выиграл все. Мы будем говорить с Зизу о новом контракте, и никаких проблем не возникнет, - заявил Перес.
Напомним, «Реал» под руководством Зидана в текущем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция