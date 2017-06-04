Эрнесто Вальверде: Хочу побеждать в каждом матче с «Барселоной»

Новый главный тренер «Барселоны» Алехандро Вальверде ставит перед собой максимальные задачи.

- Я хочу побеждать в каждом матче «Барселоны» и выиграть все трофеи. Это мои цели, а когда есть группа хороших футболистов и благоприятная атмосфера, все становится намного легче.

Мой четырехлетний цикл в Бильбао подошел к концу. Когда поступает приглашение от такого клуба, как «Барселона», важно, что учитывается не только твой стиль работы, но и профессиональная ситуация.

Игра отражает идеи тренера. Хочу сделать команду, которая бы вдохновляла фанатов. Хочу, чтобы моя команда была агрессивной, напористой и стремилась к успеху в каждой игре, - заявил Вальверде.

Напомним, Эрнесто Вальверде сменил на посту главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.

