Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» уступил по делу
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал выступление туринского клуба в финале Лиги чемпионов.
«В прошлых финалах у «Ювентуса» были хорошие шансы, просто порой не хватало немного везения. Но в этом случае «Юве» просто по всем статьям проиграл, полностью по делу. «Реал» - лучший клуб мира, они были выше «Ювентуса» на две головы. Даже порой у моей бывшей команды дрожали ноги, а мадридцы делали то, что должны были», - приводит слова Дель Пьеро Sky Sport.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса» со счетом 4:1.
Дель Пьеро защищал цвета «Старой Синьоры» с 1993 по 2012 год, сыграв 513 матчей и забив 208 голов.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция