Алессандро Дель Пьеро: «Ювентус» уступил по делу

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал выступление туринского клуба в финале Лиги чемпионов.

«В прошлых финалах у «Ювентуса» были хорошие шансы, просто порой не хватало немного везения. Но в этом случае «Юве» просто по всем статьям проиграл, полностью по делу. «Реал» - лучший клуб мира, они были выше «Ювентуса» на две головы. Даже порой у моей бывшей команды дрожали ноги, а мадридцы делали то, что должны были», - приводит слова Дель Пьеро Sky Sport.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ювентуса» со счетом 4:1.

Дель Пьеро защищал цвета «Старой Синьоры» с 1993 по 2012 год, сыграв 513 матчей и забив 208 голов.