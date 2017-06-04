Леброн Джеймс: Мне уже нет нужды кому-то что-то доказывать

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что не ощущает давления СМИ в финальной серии.

«Я пропускаю мимо себя весь этот шум, вообще не обращаю внимания на это. Причем, даже когда партнеры по команде обсуждают какие-то последние новости, то я порой просто не понимаю, о чем идет речь.

Мне уже не 20 лет, когда всем что-то нужно доказать. С недавних пор я понял, что мне больше не нужно затыкать рот критикам для собственной самореализации. Я знаю, чего достиг», - приводит слова Джеймса ESPN.

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.