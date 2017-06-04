Мэтт Мюррэй: Игроки «Нэшвилла» бросались под шайбу как в последний раз

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал поражение своей команды от «Нэшвилла» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.

- Соперник понимал, что отступать некуда, поэтому они бросались на каждую шайбу как в последний раз. На самом деле они демонстрировали подобный хоккей и в первых двух матчах финальной серии, так что нельзя сказать, что в домашней игре они выдали что-то особенное и новое.

Мы ожидали, что «Нэшвилл» будет так играть, но не смогли ничего противопоставить им. Очевидно, нам нужно значительно прибавить перед следующим матчем. Конечно, болельщики на арене в «Нэшвилле» очень громко поддерживают своих. Понятно, что это много значит для хозяев. Болельщики добавили нам работы, но мы постараемся быть лучше готовыми к этому перед четвертой игрой в понедельник.

Все эти голы уже в прошлом, ничего нельзя поменять. В эпизоде с первой шайбой я был в целом доволен тем, какую позицию занял, чтобы отразить бросок Йоси. Конечно, всегда можно что-то сделать лучше, но поражение есть поражение. Не важно, какой в итоге счет на табло, нам нужно просто сделать правильные выводы из этого результата. Я не буду себя сильно накручивать из-за пропущенных шайб, потому что это просто не имеет никакого смысла. Проанализирую свою игру и буду двигаться дальше, - заявил Мюррэй.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился.

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».