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Мэтт Мюррэй: Игроки «Нэшвилла» бросались под шайбу как в последний раз

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал поражение своей команды от «Нэшвилла» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.

- Соперник понимал, что отступать некуда, поэтому они бросались на каждую шайбу как в последний раз. На самом деле они демонстрировали подобный хоккей и в первых двух матчах финальной серии, так что нельзя сказать, что в домашней игре они выдали что-то особенное и новое.

Мы ожидали, что «Нэшвилл» будет так играть, но не смогли ничего противопоставить им. Очевидно, нам нужно значительно прибавить перед следующим матчем. Конечно, болельщики на арене в «Нэшвилле» очень громко поддерживают своих. Понятно, что это много значит для хозяев. Болельщики добавили нам работы, но мы постараемся быть лучше готовыми к этому перед четвертой игрой в понедельник. 

Все эти голы уже в прошлом, ничего нельзя поменять. В эпизоде с первой шайбой я был в целом доволен тем, какую позицию занял, чтобы отразить бросок Йоси. Конечно, всегда можно что-то сделать лучше, но поражение есть поражение. Не важно, какой в итоге счет на табло, нам нужно просто сделать правильные выводы из этого результата. Я не буду себя сильно накручивать из-за пропущенных шайб, потому что это просто не имеет никакого смысла. Проанализирую свою игру и буду двигаться дальше, - заявил Мюррэй.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Роман Йози, Фредерик Годро, Джеймс Нил, Крэйг Смит и Маттиас Экхольм, а у гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 15 минут 53 секунды, но полезными действиями не отметился. 

В серии до четырех побед «пингвины», несмотря на поражение», ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы:

Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1 - бол.). Годро (Уотсон, Йоси), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1 - бол.).

Место и дата

04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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