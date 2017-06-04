Тристан Томпсон: Мы должны играть более жестко

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон выразил мнение, что его команде нужно прибавлять в жесткости в финальной серии с «Голден Стэйт».

«Мне известно, что калифорнийцы смотрели видео с нашими матчами, чтобы понять, как меня убрать из-под щита. Поэтому под кольцами будет настоящая мясорубка. Будем пытаться заставить их играть в атаке на полный износ, делать пик-н-роллы. Играть просто жестко? Этого очень мало с «Голден Стэйт», нужно из кожи вылезти, чтобы помешать им организовывать атаки», - цитирует Томпсона ESPN.

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.