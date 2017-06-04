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Арда Туран согласился на переход в «Арсенал»

Источник:  El DesmarqueКомментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».

По информации El Desmarque, футболист дал свое согласие на переход в стан «канониров».

«Барселона» надеется заработать на продаже Турана 30 миллионов евро, в то время как «Арсенал» планирует сбросить цену до 25 миллионов. 

Туран в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 мяча.

Напомним, на этой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подписал с клубом новый двухлетний контракт.

Ранее Арда Туран защищал цвета мадридского «Атлетико» и «Галатасарая».

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