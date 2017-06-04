Клэй Томпсон: Нам не хватает Керра на скамейке

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон посетовал, что его команде не хватает главного тренера Стива Керра на скамейке.

«Несомненно, мы нуждаемся в голосе нашего коуча. Он прекрасно разбирается в игре, а его манера поведения всегда всех успокаивает. Для Керра нет сложных проблем, он отлично понимает, как нас держать в постоянном тонусе. В его отсутствие огромную работу проделывает Майк Браун, спасибо ему за это. Но нам не хватает Керра», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

Напомним, Керр был временно покинул свой пост после второго матча серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за болей в спине. В данный момент командой руководит его ассистент Майк Браун.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.