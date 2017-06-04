Джанни Инфантино: Крепко обнимаю Буффона, он - легенда
Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона после финала Лиги чемпионов-2016/17.
- «Ювентус» здорово сыграл в первом тайме, но во второй половине игры «Реал» был невероятен. Это были две замечательные команды, но победу в итоге одержала сильнейшая.
Тем не менее, «Ювентус» провел очень сильный сезон. Это относится и к Буффону, а в следующем году у него будет еще один чемпионат мира.
Я крепко обнимаю Джанлуиджи, он не просто чемпион. Он - легенда, - заявил Инфантино.
Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.
Джанлуиджи Буффону пока не удалось хотя бы раз в карьере завоевать данный трофей.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция