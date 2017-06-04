Джанни Инфантино: Крепко обнимаю Буффона, он - легенда

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона после финала Лиги чемпионов-2016/17.

- «Ювентус» здорово сыграл в первом тайме, но во второй половине игры «Реал» был невероятен. Это были две замечательные команды, но победу в итоге одержала сильнейшая.

Тем не менее, «Ювентус» провел очень сильный сезон. Это относится и к Буффону, а в следующем году у него будет еще один чемпионат мира.

Я крепко обнимаю Джанлуиджи, он не просто чемпион. Он - легенда, - заявил Инфантино.

Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.

Джанлуиджи Буффону пока не удалось хотя бы раз в карьере завоевать данный трофей.



