13-летний японец пробился в финал чемпионата мира по настольному теннису (видео)
Японец Томокадзу Харимото стал самым юным в истории участником четвертьфинала мирового первенства по настольному теннису.
На турнире, который проходит в Дюссельдорфе, Харимото переиграл словака Любомира Пистея со счетом 4-1 на стадии 1/8 финала.
За выход в полуфинал Харимото поспорит с победителем противостояния двух китайцев: Линь Гаоюань - Сюй Синь.
В четвертьфинал мирового первенства-2017 также пробились китайцы Ма Лун и Фань Чжэньдун, немец Тимо Болл, кореец Ли Сангсу и теннисист из Гонконга Вон Чун Тин.
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