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13-летний японец пробился в финал чемпионата мира по настольному теннису (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японец Томокадзу Харимото стал самым юным в истории участником четвертьфинала мирового первенства по настольному теннису.

На турнире, который проходит в Дюссельдорфе, Харимото переиграл словака Любомира Пистея со счетом 4-1 на стадии 1/8 финала. 

За выход в полуфинал Харимото поспорит с победителем противостояния двух китайцев: Линь Гаоюань - Сюй Синь.

В четвертьфинал мирового первенства-2017 также пробились китайцы Ма Лун и Фань Чжэньдун, немец Тимо Болл, кореец Ли Сангсу и теннисист из Гонконга Вон Чун Тин.

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