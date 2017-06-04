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Владимир Камельзон: Кузнецовой по силам пройти Возняцки

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон выразил уверенность, что Светлана Кузнецова сможет обыграть датчанку Каролину Возняцки в четвертом круге Ролан Гаррос.

«Возняцки - неудобный и «противный» игрок - тягучая теннисистка, которая оттягивается на заднюю линию и оттуда кидает полусвечки, не проявляя никакой агрессии. Это игрок вчерашнего дня, сегодня она действует как спарринг-партнер. С капризами, с разговорами с судьями, на ровном месте может устроить скандальчик - соперник у Светы будет противнейший. И обыграть ее будет сложно, потому что она тактически понимает, как подломить игру. Но все же по игре шансы Кузнецовой выше - думаю, что она пройдет Возняцки.

Света сейчас на ходу и Возняцки знает от и до. Она - боец, но важна ее психологическая устойчивость в матче с датчанкой. В то же время датчанка - не атакующий игрок, у нее нет пробивных ударов. А Света все-таки умеет играть эйсовые мячи, она может выиграть пустой участок корта и пробить - то, что не умеет делать Возняцки.

Выступление Светланы в Париже достаточно хорошее, она показывает, что является мастером первой десятки и заслуживает свое место в рейтинге. Но хотелось бы, чтобы она сверкнула еще раз: так, как когда выиграла US Open 2004 года. Она обладает многолетним опытом и, выходя на корт, показывает свой профессионализм. Думаю, в дальнейшем Света может преподнести сюрприз любому игроку из топ-10. Она обладает хорошей техникой и пониманием игры и знает, как надо разыграть очко. Но важно, чтобы ей хватало физической готовности», - цитирует Камельзона «Р-Спорт».

Отметим, что поединок между Кузнецовой, посеянной восьмой, и Возняцки, которая вступила в турнир под одиннадцатым номером, состоится 4 июня.

Напомним, что Кузнецова в 2009 году выигрывала «Ролан Гаррос», обыграв в финале соотечественницу Динару Сафину.

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