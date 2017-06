Адонис Стивенсон: Не ожидал, что смогу поймать Фонфару так быстро. Теперь хочу драться с Уордом или Ковалевым

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон прокомментировал свою победу над поляком Анджеем Фонфарой и рассказал о дальнейших планах.

- Я говорил, что как только поймаю его, как только смогу зацепить - Фонфара будет нокаутирован. Так и случилось. Впрочем, я не был уверен в том, что это произойдет так быстро. Я вышел на второй раунд и закончил свою работу. Теперь моя цель - объединительный поединок с Ковалевым или Уордом, - заявил Стивенсон.

