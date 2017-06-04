Адонис Стивенсон: Не ожидал, что смогу поймать Фонфару так быстро. Теперь хочу драться с Уордом или Ковалевым
Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон прокомментировал свою победу над поляком Анджеем Фонфарой и рассказал о дальнейших планах.
- Я говорил, что как только поймаю его, как только смогу зацепить - Фонфара будет нокаутирован. Так и случилось. Впрочем, я не был уверен в том, что это произойдет так быстро. Я вышел на второй раунд и закончил свою работу. Теперь моя цель - объединительный поединок с Ковалевым или Уордом, - заявил Стивенсон.
Stevenson: I Said as Soon as I Catch Him I Would Knock Him Out https://t.co/FHVZC4h4Oh #boxing pic.twitter.com/UzoNBdb4Ki— BoxingScene.com (@boxingscene) 4 июня 2017 г.
Напомним, Стивенсон в первом раунде отправил Фонфару в нокдаун, а во втором тренер поляка остановил избиение своего боксера.
По традиции, канадец сделал основную ставку на свой коронный удар - левый боковой.
В 2014 году соперники встретились впервые, и тогда Адонис в непростом поединке одержал победу по очкам.Чемпионскими поясами в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF владеет американец Андре Уорд, который 17 июня в Лас-Вегасе проведет второй бой с россиянином Сергеем Ковалевым.