Джей Ар Смит: «Кливленд» не будет играть грязно

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит заявил, что его команда всегда будет играть в рамках правил.

«Мы не будем действовать грязно. Вот у «Голден Стэйт» есть один игрок, который постоянно норовит ударить исподтишка. Наша команда таким заниматься не будет. Да, мы любим работать в силовой манере, но не грязно. Знаем, как нам нужно играть, чтобы добиться результата», - цитирует Смита ESPN.

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.