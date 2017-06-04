Майк Браун: Мы очень разные с Керром

Временно выполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» ассистент Майк Браун рассказал о своем отличии от главного тренера команды Стива Керра.



«Мы со Стивом очень разные. К примеру, у меня в машине идеальный порядок, у него – черт ногу сломит. В его шкафчике всегда бардак, у меня – чистота. Кстати, он сам первый это заметил. Как мне мне кажется, именно потому мы и держимся на плаву так удачно, мы с ним слишком разные. Я многому научился от Керра за год совместной работы. Сейчас он мне говорит, чтобы я на матчах полагался полностью на себя», - приводит слова Брауна ASAP Sports.

Напомним, Керр был временно покинул свой пост после второго матча серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за болей в спине. В данный момент командой руководит Браун, при котором «Уорриорз» одержали 11 побед в 11 матчах.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 1:0, следующий матч состоится в Окленде 5 июня.