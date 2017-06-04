Майк Браун: Мы очень разные с Керром
Временно выполняющий обязанности главного тренера «Голден
Стэйт Уорриорз» ассистент Майк Браун рассказал о своем отличии от
главного тренера команды Стива Керра.
«Мы со Стивом очень разные. К примеру, у меня в машине идеальный порядок, у него – черт ногу сломит. В его шкафчике всегда бардак, у меня – чистота. Кстати, он сам первый это заметил. Как мне мне кажется, именно потому мы и держимся на плаву так удачно, мы с ним слишком разные. Я многому научился от Керра за год совместной работы. Сейчас он мне говорит, чтобы я на матчах полагался полностью на себя», - приводит слова Брауна ASAP Sports.
Матч
Место и дата
05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция