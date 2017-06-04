Илья Брызгалов кувалдой разбил машину, выкрашенную в цвета «Питтсбурга» (фото)
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов принял участие в оригинальной акции, организованной в Нэшвилле.
Брызгалов кувалдой разбил автомобиль, выкрашенный в цвета «Питтсбурга».
- Это мой первый легальный акт вандализма, - заявил голкипер.
My first legal act of vandalism 😁@PlayersTribune pic.twitter.com/pDeDHnXRDc— bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 3 июня 2017 г.
Напомним, «Пингвины» в текущем сезоне играют финальную серию плей-офф НХЛ против «Нэшвилла». Пока «Питтсбург» впереди (2-1), но последняя встреча, сыгранная минувшей ночью, осталась за «Хищниками».
Илья Брызгалов находится в статусе свободного агента с 2015 года. В Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Анахайма», «Аризоны», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты».
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