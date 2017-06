Илья Брызгалов кувалдой разбил машину, выкрашенную в цвета «Питтсбурга» (фото)

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов принял участие в оригинальной акции, организованной в Нэшвилле.

Брызгалов кувалдой разбил автомобиль, выкрашенный в цвета «Питтсбурга».

- Это мой первый легальный акт вандализма, - заявил голкипер.

