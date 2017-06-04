Флорентино Перес: Зидан может оставаться в «Реале» хоть до конца жизни

Президент «Реала» Флорентино Перес после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что клуб непременно сохранит Зидана у руля команды.

«Зизу благодарен каждый фанат во всем мире. Теперь я согласен на то, чтобы он оставался в команде хоть до конца своих дней. Я помню, насколько команда стала талантливее после его прихода в 2001 году. Только тогда он был лучшим в мире игроком, а сейчас – лучший в мире тренер. Он работает с нами всего лишь полтора года, но сделал абсолютно все, чего мы от него ждали», - цитирует Переса Cadena Ser.

Напомним, «Реал» под руководством Зидана в текущем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.