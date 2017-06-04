Флорентино Перес: Зидан может оставаться в «Реале» хоть до конца жизни
Президент «Реала» Флорентино Перес после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что клуб непременно сохранит Зидана у руля команды.
«Зизу благодарен каждый фанат во всем мире. Теперь я согласен на то, чтобы он оставался в команде хоть до конца своих дней. Я помню, насколько команда стала талантливее после его прихода в 2001 году. Только тогда он был лучшим в мире игроком, а сейчас – лучший в мире тренер. Он работает с нами всего лишь полтора года, но сделал абсолютно все, чего мы от него ждали», - цитирует Переса Cadena Ser.
Напомним, «Реал» под руководством Зидана в текущем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция