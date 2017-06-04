Хамес Родригес: Я абсолютно счастлив, большего и желать нельзя

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал о своих впечатлениях от победы в Лиге чемпионов.

«Я очень и очень счастлив, большего и желать нельзя. Я праздновал победу с колумбийским флагом на плечах? Спасибо моему народу за поддержку, она мне очень помогает», - приводит слова Родригеса AS.

Отметим, что Хамес остался вне итоговой заявки команды на финальный матч. Ранее неоднократно сообщалось, что колумбиец покинет «Реал» по итогам сезона.

В прошедшем сезоне 25-летний Родригес провел 33 матча за «Реал» и забил 11 мячей при 13 голевых передачах.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.

