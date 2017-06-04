Количество пострадавших в результате давки в Турине превысило 1000 человек

Более 1000 человек пострадали в результате давки в Турине во время коллективного просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

В концовке игры, когда «Реал» забил третий мяч, в толпе произошел взрыв петарды, что вызвало массовую панику и давку.



Как минимум у пяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, а двое болельщиков находятся в критическом состоянии. Один из них - четырехлетний ребенок.

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.