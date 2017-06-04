«Монако» не станет продавать Менди в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» получил отказ от «Монако» на запрос о трансфере защитника Бенджамина Менди.

Как сообщает The Telegraph, французкий клуб запросил от «Сити» 46 миллионов евро, тогда как «горожане» предлагали 25 миллионов.

Авторитетное издание transfermarkt.de оценивает стоимость Менди в 13 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 22-летний француз провел за монегасков 39 матчей, забил 1 гол и отдал 9 голевых передач.