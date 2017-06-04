Сборная России по регби-7 обыграла Грузию и пробилась в полуфинал первого этапа чемпионата Европы
Сборная России пробилась в полуфинал проходящего в Москве первого этапа чемпионата Европы - европейской серии Гран-при по регби-7, переиграв команду Грузии в матче 1/4 финала.
Игра, прошедшая сегодня на стадионе «Октябрь», завершилась со счетом 22:14 в пользу россиян.
За выход в финал турнира наши регбисты поспорят с командой Ирландии, которая в своем матче 1/4 финала переиграла сборную Португалии со счетом 19:17.
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