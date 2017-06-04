Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции
Бывший нападающий московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.
Форвард «Аланьяспора» забил в прошедшем сезоне 23 мяча. Его команда заняла в турнирной таблице двенадцатое место. Чемпионом Турции стал «Бешикташ».
Напомним, Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, провел 231 матч и забил 110 голов.
В составе армейцев бразилец стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.
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