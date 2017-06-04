Дани Алвес: Против «Реала» мы не сыграли в обороне так, как обычно. И были за это наказаны

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).

- Мы сумели сравнять счет до перерыва, но во втором тайме «Реал» просто был сильнее.

Думаю, мы ожидали от них такой настрой на игру. Но дело в том, что мы не сыграли в обороне так, как обычно.

Если ты не можешь сохранять концентрацию и высокий уровень интенсивности игры, «Реал», с учетом имеющегося у него таланта, способен за это наказать, – заявил Алвес.

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.