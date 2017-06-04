Дани Алвес: Против «Реала» мы не сыграли в обороне так, как обычно. И были за это наказаны
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).
- Мы сумели сравнять счет до перерыва, но во втором тайме «Реал» просто был сильнее.
Думаю, мы ожидали от них такой настрой на игру. Но дело в том, что мы не сыграли в обороне так, как обычно.
Если ты не можешь сохранять концентрацию и высокий уровень интенсивности игры, «Реал», с учетом имеющегося у него таланта, способен за это наказать, – заявил Алвес.
Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция