Майк Тайсон: У Макгрегора не будет шансов против Мейвезера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил мнение, что боец UFC Конор Макгрегор не сможет навязать борьбу Флойду Мейвезеру.

«Я не думаю, что этот поединок испортит репутацию нашему виду спорта. Единственное, что может ей повредить – если Конор будет пробовать боксировать с Флойдом. Он будет выглядеть смешно, если будет боксировать. Вот если бы бой прошел по правилам смешанных единоборств, то было бы интересно», - цитирует Тайсона BoxingScene.

Ранее Макгрегор подтвердил факт подписания соглашения о проведении поединка. Он может состояться осенью текущего года.