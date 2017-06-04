«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»
Полузащитник «Интера»
Марсело Брозович и защитник Джейсон
Мурильо попали в сферу интересов «Зенита».
По информации Tuttosport, петербургский клуб готов потратить 45 миллионов евро
на двух игроков.
Напомним, ранее «Зенит» возглавил Роберто Манчини, который
тренировал «Интер» с 2014 по 2016 год.
В Серии А сезона-2016/17 Брозович провел 23 матча забил
четыре гола и отдал две голевые передачи. Мурильо принял участие в 27 играх.
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