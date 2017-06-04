«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»

читайте также

«Монако» не станет продавать Менди в «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» получил отказ от «Монако» на запрос о трансфере защитника Бенджамина Менди.

Арда Туран согласился на переход в «Арсенал» Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».

«Анжи» расстался с девятью футболистами, еще двое под вопросом Футбольный клуб «Анжи» расстался сразу с девятью футболистам, сообщает официальный сайт махачкалинцев.

«Зенит» подпишет форварда сборной Италии? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Кокорин и Тимощук посетили финал Лиги чемпионов Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук на своих страницах в инстаграме выложили фотографии со стадиона «Миллениум», где проходит финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал».

Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами команды Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.

Джеко собирается остаться в «Роме» Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует рассматривать предложения о переходе в другой клуб во время летнего трансферного окна.

Спаллетти договорился с «Интером» о контракте в 4 миллиона евро за сезон Бывший главный тренер «Ромы», покинувший команду по окончанию этого сезона, Лучано Спаллетти достиг соглашения с «Интером».

Валерий Газзаев: У Манчини есть своя философия игры Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о последних изменениях в «Зените».

Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить Дзюбу Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

Константин Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе питерского клуба к нападающим футбольных клубов «Ницца» и «Рома» Марио Балотелли и Эдину Джеко.

Доменико Кришито: Я хочу вернуться в Италию, результаты «Зенита» не позволяют говорить о продлении контракта Защитник «Зенита» Доменико Кришито хотел бы продолжить карьеру на родине, в итальянской серии А.

Харт может перейти в «Милан» в случае ухода Доннаруммы Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт рассматривается руководством «Милана» в качестве возможных новичков команды на случай ухода вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«Газпром» не рассматривает вариант с покупкой ФК «Кошице» Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов отреагировал на информацию о возможном приобретении словацкого футбольного клуба «Кошице».

Венгер может пригласить Мареза в «Арсенал» Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Сергей Фурсенко: Будем восстанавливать мощь «Зенита» Гендиректор «Зенита» объяснил, когда станет президентом клуба, какие амбиции у Роберто Манчини и удастся ли начать сезон на новом стадионе.

Манчини будет зарабатывать в «Зените» 4,5 миллиона евро за сезон Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини будет зарабатывать в клубе 4,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» интересуется защитником «Гента» Фоке «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Гента» Тома Фоке, сообщает Voetbal Nieuws.be.

Манчини хочет пригласить в «Зенит» Балотелли Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен пригласить в петербургский клуб нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.