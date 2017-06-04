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«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»

Источник:  TuttosportКомментарии

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович и защитник  Джейсон Мурильо попали в сферу интересов «Зенита».

По информации Tuttosport, петербургский клуб готов потратить 45 миллионов евро на двух игроков.

Напомним, ранее «Зенит» возглавил Роберто Манчини, который тренировал «Интер» с 2014 по 2016 год.

В Серии А сезона-2016/17 Брозович провел 23 матча забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Мурильо принял участие в 27 играх.

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