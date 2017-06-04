Александр Зинченко: Мечатаю закрепиться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который прошедший сезон провел в аренде в голландском ПСВ, рассказал о мечтах на будущее и поделился мнением о Хосепе Гвардиоле.

«Закрепиться в составе «Сити» - цель номе один. Очень хочу играть в Манчестере, буду всеми силами стремиться к этому.

Гвардиола на установках ведет себя так, как будто он уже на поле. Помнится, перед матчем с «Баварией» на предсезонном турнире установка длилась около 40 минут. Он практически разжевал наши действия, никто не уставал, настолько было интересно», - приводит слова Зинченко Tribuna.

В прошлом сезоне Зинченко играл за ПСВ, провел 19 матчей и отдал три голевых передачи.