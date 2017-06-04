Команда Хусти сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата Китая
«Чанчунь Ятай» в
матче 12-го тура чемпионата на своем поле сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» со
счетом 1:1.
У хозяев отличился Тань Лун, у гостей гол на счету Никицы
Елавича. Нападающий «Чанчуня» Одион Игало не реализовал пенальти.
«Чанчунь Ятай» с девятью очками занимает 13-е место в
чемпионате. От зоны вылета команду, за которую выступает бывший зенитовец
Саболч Хусти, отделяет один балл. «Гуйчжоу Чжичэн» с 14 очками идет на восьмом
месте.
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