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Команда Хусти сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Чанчунь Ятай» в матче 12-го тура чемпионата на своем поле сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» со счетом 1:1.

У хозяев отличился Тань Лун, у гостей гол на счету Никицы Елавича. Нападающий «Чанчуня» Одион Игало не реализовал пенальти.

«Чанчунь Ятай» с девятью очками занимает 13-е место в чемпионате. От зоны вылета команду, за которую выступает бывший зенитовец Саболч Хусти, отделяет один балл. «Гуйчжоу Чжичэн» с 14 очками идет на восьмом месте.

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